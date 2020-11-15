شكرا لقرائتكم خبر عن آمبير هيرد تواجه حملات استبعادها من Aquaman بنزهة مع كلبها فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة العالمية آمبير هيرد، لحملة شرسة خلال الفترة الماضية، بعد ان نجحت في اثبات العنف المنزلي على زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب، وهو ما أثر بالسلب على مسيرة النجم السينمائية والتي اضطر على اثرها الانسحاب من سلسلة الإثارة والخيال العلمى Fantastic Beasts،والتقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية آمبير هيرد، في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية، والتي ظهرت من خلالها بصحبه كلبها وصديقتها، بعد ان اثارت ضجة كبري في عناوين الصحف العالمية خلال الفترة الاخيرة، وتسببها في اثارة سخط جمهور ديب بعد استبعاده من Fantastic Beasts، وهو ما تحول ضدها بتدشين عريضة توقيعات ضخمة لاستبعادها من بطولة الجزء الجديد من فيلم Aquaman.



آمبير هيرد



آمبير هيرد وصديقتها

واشارت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقريرها، إلى ان "هيرد" البالغة من العمر 34 عاماً، أكدت بظهورها هذا الأسبوع استمرارها في تمثيل الجزء الثاني من فيلم Aquaman، وانها على أتم الاستعداد للظهورها في نزهة بلوس أنجلوس الامريكية، والتى ارتدت فيها ملابس رياضية باللون الأسود، وزوج من الأحذية البنية الممزقة، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وارتدائها لكمامة طبية.



آمبير هيرد وكلبها

وارتفعت حصيلة الأشخاص الذين وقعوا على عريضة استبعاد آمبير هيرد من فيلم Aquaman لمليون و300 ألأف توقيع، بعد ان بلغ منذ أيام مليون توقيع، وهو ما يهدف الي وصول التوقيعات لـ 1.5 مليون توقيع من اجل إجبار الشركة على استبعادها.



توقيعات استبعاد آمبير هيرد

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عشاق النجم العالمي صاحب الـ 55 عاماً، قد وقعوا بالفعل على عريضة إعادته مرة أخرى للسلسلة بعد حصد ما يقارب الـ 150 ألف توقيع خلال ساعات للضغط على شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، للتراجع عن قراراها بتنحيه من السلسلة.