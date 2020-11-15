شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بإطلالة شتوية باللون الأخضر أثناء خروجها من أحد الاستديوهات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار مؤخراً أثناء ظهورها بإطلالة شتوية تماماً، عبر زي رياضى، مؤخراً في بيفرلي هيلز، وذلك أثناء خروجها من الاستدويو التي انشغلت فيه لفترة طويلة بسبب التحضيرات لأكثر من مفاجأة غنائية لجمهورها، مثلما ذكر موقع الديلي ميل، حيث تطرق الموقع في تقريره إلى إطلالتها مؤكداً أن لوبيز دوماً ما تحسن اختيار ملابسها، حيث تميزت باللون الأخضر مؤخراً، أثناء خروجها من الاستديو.



جينيفر لوبيز بعد الخروج من الاستديو

ويأتى ذلك بعدما شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهي تعرض مهاراتها في عرض الأزياء أثناء مشاركتها في جلسة تصوير لمجموعة Coach Forever الجديدة، وذلك في لوس أنجلوس، وحسب ديلي ميل كانت النجمة البالغة من العمر 51 عامًا محاطة بفريق ليساعدها على تغيير الملابس المختلفة لتصوير المجموعة كاملة.



لوبيز باللون الأخضر

وكانت قد كشف موقع فارايتي عن إعلان استوديوهات Universal، لتأجيل عرض فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، حيث كان من المقرر عرضه قبل عيد الحب في 12 فبراير 2021، لكن الآن من المتوقع أن يعرض بعد ثلاثة أي في 14 مايو 2021، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند نوعًا ما لرواية مصورة لبوبى كروسبى.