شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: أنا بخير وأرجو تحرى الدقة فى نشر أخبار المرض لأنها مؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم خالد زكى عن استيائه من الاخبار التي تداولها بعض رواد مواقع السوشيال ميديا، والتي أفادت بتعرضه لوعكة صحية، وأنه يعانى من أزمة بعد انتهاء تصوير مسلسل "قوت القلوب"، حيث تواصل ”الخليج 365” مع الفنان، والذى أكد أنه بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه يطالب جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر بخصوص المرَض، خاصة أنه شيء مؤلم للغاية أن يستقيظ الأنسان على خبر مرضه وهو بكامل صحته.

وأوضح زكى، أنه حالياً يتمتع بصحة جيدة للغاية ، لافتاً على أنه يقوم حالياً ببعض التجهيزات مع ابنته في منزلها، ويساعدها في الترتيبات الشخصية، موضحاً أنه ليس متابعا جيدا للسوشيال ميديا ولذلك يعرف الأخبار من المحيطين، وهو ما جعله في ذهول من تلك الشائعات التي يرددها البعض .

يشار إلى أن خالد زكى، عرض له مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.