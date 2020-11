شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى ينضم لفريق عمل فيلم The Suicide Squad رغم انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج جيمس جان، عن انضمام النجم العالمي سيلفستر ستالونى، إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad، بالرغم من انتهاء التصوير في فبراير الماضي، بحسب ما أكد مخرج العمل مسبقاً في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتي، وكشف جان، عن تلك المفاجأة في منشور جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليعلن عن انضمام اسطورة الملاكمة وهوليوود إلى طاقم فيلمه الجديد، حيث نشر صورة تجمعهما، وكتب: "أحب دائماً العمل مع صديقي سيلفستر ستالونى، وعملنا اليوم على فيلم The Suicide Squad، الذي يم يكن فيه استثنائياً كالعادة، على الرغم من كونه نجماً سينمائياً مبدعاً، إلا أن معظم الناس مازالوا لا يعرفون الجانب الرائع لهذا الرجل".

ووفقاً لصحيفة فارايتي، فإن مخرج The Suicide Squad، قد أعلن في التعليقات مسبقاً عن ظهور ستالونى في أحد مشاهد العمل، إلا ان انتهاء شهر التصوير في فبراير الماضي، أثار الكثير من الشكوك حول إلغاء ظهور ستالون، ليعود من جديد بعدها بعدها بأشهر ليعلن انضمامه لفريق العمل.

ومن المقرر إطلاق فيلم The Suicide Squad للمخرج Gunn في 6 أغسطس 2021 وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.