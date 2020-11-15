بالفيديو.. محمد فراج: منى زكي إيدها تقيلة وضربتني بجد في "الصندوق الأسود"

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري محمد فراج كواليس تصوير أصعب مشاهده مع النجمة منى زكي، خلال تصويرهما فيلم "الصندوق الأسود".

فراج كشف أن مشاهد الضرب بينهما كانت حقيقية، لافتا إلى أنه اكتشف أن منى زكي يدها ثقيلة جدا في الضرب، حيث قال: "كنا بنضرب بجدن وهي إيدها تقيلة أوي".

وأوضح: "هي المفروض بتضربني بالمسدس على دماغي فالمفروض بنعمل حركة كده علشان اتفاداها، فعملناها كذا مرة في البروفة وكل مرة تنزل على دماغي".

منى زكي اعترفت بصحة كلام فراج، حيث قالت خلال حلقتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي": "أنا بيقولولي إن إيدي تقيلة، أحمد السقا كمان كان بيقولي كده، هي ساعات الحجم الصغير بيلسوع أكتر، بس أنا فاكرة إن إيدي عادية ومش بتوجع".

فعلق فراج: "تخيلي السقا كان بيقولها إيديها تقيلة.. أمال هتعمل فيا أنا إيه، فشوفي بقى حجم المعاناة اللي عشناها"، لترد منى الشاذلي: "خليهم ينشفوا شوية".

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.