بصورة.. طاهر أبو ليلة يحتفل بعيد ميلاده: كل سنه وانتوا منوريني بتعليقاتكم

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري طاهر أبو ليلة بعيد ميلاده، اليوم الأحد، ونشر صورة من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري ظهر في الصورة وأمامه قالب تورتة مميز، وعلق قائلا: "النهارده يوم جميل عيد ميلادي كل سنه واسرتي طيبيين ويارب يحفظهم ليا من كل سؤ".

أبو ليلة أضاف: "ويخليلي كل اصدقائي واحبابي ويحفظنا جميعاااا من كل شر وكل سنه وانتوا طيبييين ودايما منوريني بتعليقاتكم الحلوه يا اغلي الناس".

وكان الفنان المصري طاهر أبو ليلة قد رزق مؤخرا بمولودة جديدة، أطلق عليها اسم "جميلة"، وشارك جمهوره بأول صورة تجمعه بمولودته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

أبو ليلة أرفق الصور بتعليق قال فيه: "باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولوده جعلت حياتنا كلها نور ( جميله طاهر).