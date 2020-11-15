خاص.. أحمد الفيشاوي يحضر لـ"زومبي جوزومبي".. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - تعاقد مؤخرا الفنان أحمد الفيشاوي على تقديم عمل سينمائي جديد، وبدأ فعليا في إجراء التحضيرات الخاصة به حتى يبدأ تصويره في خلال الفترة المقبلة.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان أحمد الفيشاوي، أن فيلمه الجديد يحمل عنوان "زومبي جوزومبي"، ويتعاون خلاله مع شركة "الريماس"، الذي تتولى إنتاج ألبومه الجديد وفيديو كليب "نمبر 2"، وأيضا المخرج أحمد عبدالله، الذي سبق وقدم فيلم "ليل خارجي"، الذي استطاع أن يحقق نجاح ملحوظ حين عرضه في عام 2018.

وعلى جانب أخر تعاقد أيضا الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا مع المنتج السينمائي أحمد السبكي على المشاركة في بطولة فيلم يحمل عنوان "أبو نسب"، ومن المقرر أن يقوم ببطولته الفنان حمدي الميرغني، ومن إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يجهز حاليا لألبومه الجديد، الذي سبق وكشفنا أنه يضم 12 أغنية، من بينهم أغنية "نمبر 2"، الذي من المقرر أن يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في خلال الأيام القيللة المقبلة.