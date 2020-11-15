إليسا عن تغريدات نانسي عجرم: انفهمت غلط

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة اللبنانية إليسا على التغريدات التي كتبتها الفنانة نانسي عجرم مؤخرا، والتي قيل أنها قصدت إليسا بكلامها.

إليسا علقت قائلة: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

وتابعت: "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني".

واختتمت كلامها، بقولها: "نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

اليسا ونانسي عجرم

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد اثارت الجدل بتغريدات غامضة كتبتها، على حسابها الخاص على موقع "تويتر".

الفنانة اللبنانية كتبت: " فكروا إنه المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنه ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وأضافت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator.. نهاركن سعيد.. كله مصداقية".

وتكهن الكثيرون أن تلك التغريدات المقصود بها إليسا، وذلك بعد حديثها عن تصدرها للمشاهدات والاستماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتلالها الصدارة متفوقة على نجوم جيلها، بالغضافة إلى وصفها لنانسي عجرم بأنها "بيبي"، وذلك خلال لقائها بقناة MTV بمناسبة مرور 20 عاما على مسيرتها الفنية.