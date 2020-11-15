محمد العدل يكشف نتيجة مسحة كورونا هو وابنته.. سلبية أم إيجابية؟

رنا صلاح الدين - كشف المنتج محمد العدل، عن تعافيه وابنته مصممة الأزياء ريم العدل، من فيروس كورونا "كوفيد19".

وكتب العدل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله انا وريم .. نتيجة المسحة سلبية .. اتقدم بالشكر كل الشكر للدكتور وليد شوقي عطية الذى تابع حالتى انا وريم وباقى العائلة على مدار العشرة ايام الماضية وبشكل يومى من نيويورك".

محمد العدل

وتابع:"اشكر له نصائحه الرائعة والمفيدة وجزاك الله عنا كل خير كما اتقدم بالشكر للدكتور هشام الخياط لجهده وعلاقاته التى سخرها لنا ووقته الذى منحه لنا خالص محبتى .. الحمد لله".

وكانت ريم العدل، قد أعلنت بعد عودتها من مهرجان الجونة بدورته الرابعة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكتبت ريم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وتابعت:"بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى".

وأضافت:"بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع".