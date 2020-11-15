شاهد الظهور الإعلامي الأول لـ شهيرة بعد وفاة زوجها محمود ياسين

رنا صلاح الدين - تحل الفنانة شهيرة، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لها بعد وفاة زوجها النجم محمود ياسين.

ونشر الليثي مقطع فيديو ظهر من خلاله معها، قائلًا:"شخصية عظيمة وفريدة وهي زوجة فنان عظيم، بشكرك مدام شهيرة ان اول ظهور اعلامي هيبقى في واحد من الناس".

شهيرة وعمرو الليثي

وعلق عمرو الليثي، على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"انتظروا الفنانه الكبيره شهيره في اول ظهور اعلامي لها في حوار عن الفنان الكبير محمود ياسين في واحد من الناس مع عمرو الليثي".

شهيرة وعمرو الليثي

شهيرة وعمرو الليثي

وكانت شهيرة الأيام الماضية قد وجهت رسالة مؤثرة لزوجها بعد وفاته، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت صورة تجمعها به، وعلقت قائلة:"حبيبي وحبيبي وروحي والحياه التي ذهبت بعيدا كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياه وصعابها فانا الجزء الطاغي ولما تعبت في السنين الماضيه كنت لك وكنت لك وكنت لك وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب والحب والحب لقلب أنسان بدرجه رجل أستثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب أستثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في أنسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع".

شهيرة

وأضافت:"علمني حاجه أغلبنا يعتبرها ثقيله علي قلبه وهي ثقافه الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامه وليس العكس وكان دايما لأقل شيئ يقول آسف اقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله وانالما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده ايه الأخلاق دي هقول أيه ولا أيه".

وتابعت حديثها:"صلاه الجنازه المهيبه التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب روح وريحان".