سهير القيسي عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل: الحب يتلاشى

رنا صلاح الدين - علقت الإعلامية العراقية سهير القيسي على انفصال الفنان المصي تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وإرجاع البعض سبب الانفصال إلى غيرة بسمة الشديدة على تامر.

سهير القيسي قالت غنه ليس بالضرورة أن تكون الغيرة هي السبب، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "ليس بالضرورة ان تكون الغيرة سبباً في انفصال بسمة وتامر.. أحيانا يتلاشى الحب باختلاف التطور الفكري للطرفين مع اختلاف المراحل".

الإعلامية العراقية أضافت: "الحب يتلاشى بغياب تناغم الروح.. أحياناً تجد تؤام الروح وانت تعيش حالة تلاشي الحب .. فتتوحد مع توأمك بعيداً عن التلاشي".

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت: "وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق.. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".