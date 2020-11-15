شاهد.. أرملة سعيد طرابيك تحيي ذكرى وفاته الخامسة: هتفضل في قلبي

رنا صلاح الدين - أحيت أرملة الفنان سعيد طرابيك، الفنانة الشابة سارة طارق، الذكرى الخامسة لوفاة زوجها، التي تحل اليوم الأحد 15 نوفمبر.

أرملة سعيد طرابيك نشرت صورتين له، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلقت قائلة: " تمر الأيام وتمضي السنين ويبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري".

الفنانة الشابة طلبت من متابعيها الدعاء لزوجها الراحل، بقولها: "ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنى الصبر والسلوان يارب".

سعيد طرابيك وسارة طارق

يذكر أن زواج سعيد طرابيك، من سارة طارق، كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة وذلك لفارق السن بينهما ولكن الزواج لم يدم طويلًا لرحيل طرابيك بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على اثرها لإحدى المستشفيات وبعدها توفى يوم 15 نوفمبر عام 2015.