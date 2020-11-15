شاهد.. منى زكي توجه رسالة للطفلة "طاطا" بعدما طلبت مقابلتها

رنا صلاح الدين - عبرت رضوى نبيل عبدالرؤوف، الشهيرة بالطفلة "طاطا"، وهي طفلة من ذوي الهمم، عن رغبتها في مقابلة النجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي والنجم تامر حسني، وذلك نظرا لحبها الشديد لهم.

الطفلة طاطا قالتن خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي أنها تتمنى رؤية النجوم تامر حسنى ومنى زكي وأحمد حلمى، ووعدها الليثي بمقابلتم.

ومن جانبها، وجهت النجمة منى زكي رسالة للطفلة "طاطا"، عبر خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، بقولها: "يا قمر انتي تنوري أي حد".

منى زكي والطفلة طاطا

والطفلة طاطا من ذوي الهمم، وبالرغم من ظروفها الصحية ومرضها النادر بالعظام الزجاجية، لكنها استطاعت أن تحقق حلمها بأن تصبح طفلة مشهورة يعرفها الملايين من خلال الفيديوهات التي تقوم بتصويرها بمساعدة شقيقتها الكبرى "روان".