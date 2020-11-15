حمو بيكا لـ هاني شاكر: "واثق انك مش هتقبل أني اتسجن.. اعتبرني زي ابنك"

رنا صلاح الدين - وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وذلك بعد صدور حكم بحبسه الأيام الماضية لمدة عامين بسبب سب وقذف الأخير، مطالبًا أن يقبل اعتذاره عما بدر منه.

ونشر حمو رسالة لنقيب الموسيقيين، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي بتمني منك انك تقبل اعتذاري وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير".

وأضاف:"واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي .. اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

حمو بيكا

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد أكد أنه لم يقصد إهانة الفنان هاني شاكر، لافتًا إلى أنه يعتبره في مقام والده الذي يحبه ويقدره.

وأضاف، في مداخلة هاتفية في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه نادم على الخطأ الذي بدر منه في حق الفنان هاني شاكر.

ووجه اعتذار لهاني شاكر، بقوله: "أنا بعتذر لأستاذ هاني وهفضل أعتذر طول حياتي، عايزه يسامحني ده ربنا بيغفر للعبد، يعتبرني ابنه اللي غلط وبيتأسف له ويسامحني".