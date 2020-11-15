بعد الهجوم عليها بسبب فيديو رقصة "السالسا".. لقاء الخميسي: "علاقتي بربنا تخصني"

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة لقاء الخميسي، للرد على الانتقادات التي تعرضت لها بعد الفيديو التي نشرته وظهرت من خلاله وهي ترقص مع مدربها رقصة "السالسا".

ونشرت لقاء فيديو قصير، لترد على الهجوم التي تعرضت له عبر صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"محدش يحاول يغيرلي أفكاري لأن أفكاري بتاعتي محدش هيغيرلهالي.. علاقتي بربنا تخصني وماتخصكش، خليك في علاقتك مع ربنا، وسيبني أنا بعلاقتي مع ربنا.. أشكركم".

لقاء الخميسي

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، قد كشفت نتيجة تحليل فيروس كورونا، التي خضعت له، بعد عودتها من الجونة.

وكتبت لقاء عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".