بالصورة – مي عز الدين تلفت الأنظار بإطلالة نارية

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين صورةً جديدةً لها عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيها بفستان أحمر ناري طويل وأوف شولدر، معتمدةً مكياجاً جريئاً.

وأثارت إطلالة مي عز الدين إعجاب الجمهور وبعد ساعات تصدر اسمها محرك البحث غوغل، إذ أشاد بعض الرواد بجمالها وأناقة فستانها.

على جانب آخر، تشارك مي في بطولة مسلسل “خيط حرير” الذي يحظى بمشاهدة واسعة، ويوم أمس أحدث مشهد وفاة والد مي في المسلسل ردود أفعال عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد بعض الرواد بأداء النجمة المصرية اللافت والمؤثر.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيط حرير” محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادي مهنا ومحمد سليمان وصفاء الطوخي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية رومانسية حول إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.