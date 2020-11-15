ما سر سعادة الممثل رايان رينولدز بلقب "أبو البنات"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل الأمريكي رايان رينولدز، إنه لم يكون يتوقع أبدا أن يصبح أبا لـ3 فتيات، وذلك في حوار حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن رينولدز (44 عاما) قال "بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمرا جنونيا أو مخيفا في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأنهن لديهن الحكمة والقوة، ويتمتعن بالهدوء".



وأضاف" أحب كوني أبا لبنات. لدي 3 بنات، لم أكن أتوقع أن أنجب 3 فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها صبية".





وأوضح "لدى 3 أشقاء، وأنا أصغرهم".

وكشف رينولدز أنه وزوجته ليفلي (33 عاما) يعطيان أولوية لأسرتهما.

وقال "أحاول أن أكون متواجدا قدر المستطاع، نحن لا نفترق، نسافر سويا أثناء التصوير".





يذكر أن رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر/أيلول 2012، عقب أن التقيا أثناء تصوير فيلم "جرين لانترن".

واستقبلا ابنتهما الأولى جيمس (5 أعوام) في ديسمبر/كانون أول 2014، والثانية أنيز (4 أعوام) في سبتمبر/أيلول 2016، وأعلن الزوجان عن ولادة طلفتهما الثالثة بيتي في أكتوبر/تشرين أول 2019.