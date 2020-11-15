شكرا لقرائتكم خبر عن تامر إبراهيم يسلم حلقات مسلسل "الغرفة 207" والبدء فى تصويره قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف تامر إبراهيم لـ"الخليج 365"، أنه سلم جميع حلقات رواية مسلسل "الغرفة 207"، التي تم تحويلها لعمل درامى، مشيراً إلى أن المسلسل تدور أحداثه في اطار من التشويق والغموض، لافتاً إلى أنه ينتظر البدء في تصويره، وأوضح إبراهيم، أنه لم يتم اختيار المخرج حتى الآن، خاصة أن هناك أكثر من اسم سيتم الاستقرارعلى أحدهم، مشيراً إلى أن الشركة المنتجة ستقرر موعد التصوير خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة بـ "الغرفة 207"، وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.