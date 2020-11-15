شكرا لقرائتكم خبر عن مناظرة مسرحية بعنوان 150 سنة مسرح يديرها الفنان محمود الحدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة التي ستنطلق غدا الاثنين أول مناظرة مسرحية تحت عنوان " 150 سنة مسرح مصري " ويحكم المناظرة ويديرها الفنان الكبير محمود الحديني ويناظر فيها الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج مع الدكتور سيد علي إسماعيل الأستاذ الاكاديمي بجامعة حلوان .



مناظرة مسرحية

وربما تحسم تلك المناظرة الجدل الذي أثير حول بدايات المسرح المصري مؤخرا وتحديا خلال الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي التي أقيمت في القاهرة حول نشأة المسرح المصري خاصة أن أحد المناظرين فيها وهو الدكتور عمرو دوارة كان قد انتهي مؤخرا من انجاز "موسوعة المسرح المصري" وتعد هذه الموسوعة إضافة حقيقية وتسد نقصا كبيرا بالمكتبة العربية، وهو مشروع مهم يتضمن أكثر من ستة آلاف مسرحية قدمها المسرح المصري منذ بداياته عام 1870 وحتى 2015، وبرغم وجود بعض الإنجازات المهمة عالميا في مجال التوثيق وإصدار الببلوجرافيات يبقى لهذه الموسوعة تميزها وتفردها أيضا بتضمنها لثلاث صور فوتوغرافية لكل عرض.

وقد استغرق إنجاز هذه الموسوعة أكثر من عشرين عاما، تضمنت ما يزيد على ستة آلاف عرض مسرحي- هي مجموع العروض الاحترافية التي تم إنتاجها منذ مبادرة يعقوب صنوع (عام 1870)، وتم تخصيص صفحتين لكل مسرحية لتوثيق البيانات الخاصة بكل مسرحية منها والتي تشتمل على اسم العرض والفرقة المنتجة وتاريخ الإنتاج وأسماء جميع المبدعين المشاركين في تقديمه (المؤلف/ المخرج/ مصمم الديكور/ الملحن أو المؤلف الموسيقي/ مجموعة الممثلين).

وتنطلق الدورة الخامسة لفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي غدا الاثنين 16 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ برئاسة الفنان مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة سناء جميل .