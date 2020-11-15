شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الراحل سعيد طرابيك تحيى الذكرى الخامسة لوفاته بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت سارة طرابيك، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، على إحياء الذكري الخامسة لوفاته، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك من خلال بوست رثته فيه حين كتبت: " تمر الأيام وتمضي السنين ويبقي في القلب الغالي سعيد طرابيك، تمر اليوم الذكرى السنوية الخامسة للغائب الحاضر أغلى إنسان عندي في الدنيا كلها هتفضل في قلبي طول عمري".

ثم استكملت بكتابة : "ياريت كل الناس اللي بتحبه تدعيله بالرحمه والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمنى الصبر والسلوان يارب".



سارة زوجة سعيد طرابيك

وتوفى طرابيك، في 15 نوفمبر 2015 عن عمر يناهز 74 عام نتيجة لأزمة قلبية، ومن أشهر أعماله الدرامية "العراف"، "الكبير أوى"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الركين"، "الباطنية"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، وشارك أيضا فى مسرحيات "شاهد ماشافش حاجة"، "البعبع"، "كعبلون".