شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل الرعب The Order بعد موسمين عرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن إلغاء مسلسل الرعب الشهير The Order، بعد موسمين عرض على منصة نتفليكس التليفزيونية، بعد ان أكدت بعض المصادر مؤخراً أن الموسم الثالث جاري إعداده، ووفقاً لصحيفة فارايتي، فإن قرار الغاء العمل الدرامي الشهير جاء بعد دراسة لعدة جوانب لعدد المشاهدات التي انخفضت بشكل ملحوظ للموسم الثاني، ونقلت الصحيفة تغريدة المؤلف والكاتب والمنتج التنفيذي للمسلسل دينيس هيتون عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، الذي كتب قائلاً: "على مدار موسمين ، تشرفت بالعمل مع طاقم عمل مسلسل The Order . "لقد كانت واحدة من أفضل الخبرات في مسيرتي. لسوء الحظ ، لن نعود ، لكنني سأعتز دائمًا بالذكريات. شكرا لكم جميعا على المشاهدة ".





ويدور المسلسل حول تعهد طالب جامعي بأمر سري، من أجل الانتقام لوفاة والدته، ويهبط في حرب بين الوحوش وممارسي السحر المظلم، وهو من بطولة جيك مانلي، كايلا هيلر، سارة جراي، آدم ديماركو، كاثرين إيزابيل، لوريزا ترونكو.

تم عرض مسلسل "The Order" لأول مرة على منصة نتفليكس في مارس 2019 ، وتم الإعلان عن تجديد العرض للموسم الثاني بعد ذلك بوقت قصير، وصدر الموسم الثاني من "The Order" في يونيو الماضي، ليعلن مؤلف السلسلة بعد عدة اشهر عن الغاء العمل الدرامي الشهير.

وكانت قد أعلنت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية عن موسم ثالث جديد من مسلسل العصابات الشهير Narcos Mexico، بعد النجاح الكبير الذي حققه في المواسم الأولى له التي طرحت عبر الشبكة خلال السنوات الماضية، والتي وصلت لتقييمات مرتفعة وصلت لـ 8.2 عبر موقع "IMDB"، ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، عبر موقع تويتر، التريلر الرسمي للموسم الثاني السابق، والذي ضم مفاجآت كبيرة للمشاهدين.