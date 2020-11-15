شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى عن شائعة مرض حسن يوسف: "احنا زى الفل وفطرنا طعمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة المعتزلة شمس الباردوى شائعة مرض زوجها الفنان الكبير حسن يوسف والتى انتشرت فى عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى ، مؤكدة أنه فى تمام الصحة والعافية ولا صحة لهذه الشائعات الكاذبة، وقالت شمس البارودى فى تصريحات خاصة لليوم السابع :" إحنا الحمد لله زى الفل ولسه مخلصين فطار فى بيتنا وربنا يديم علينا فضله وكرمه"

وضحكت الفنانة المعتزلة قائلة :" إحنا كمان فطرنا طعمية ولما ولادى ناريمان ومحمود اللى مسافرين سألوا عن صحتنا وعلشان نطمنهم صورنالهم الطعمية واحنا بنفطر".

وأشارت شمس البارودى إلى أنها طالما عانت هى وأسرتها من الشائعات الكاذبة، وأضافت قائلة :"ربنا يبارك فى صحة زوجى وأولادى ويجعل كل من أراد أو تمنى أو أشاع سوءا كيده فى نحره ونعوذ بالله من شره ويجعل تدميره فى تدبيره ويديم علينا كرمه وفضله وستره".

وانتشرت مؤخرا شائعات عن تدهور صحة الفنان الكبير حسن يوسف وتداولتها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى.