شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة لـ سلمى أبو ضيف بعد تعافيها من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها على موقع انستجرام، من خلال خاصية الاستوري عددا من الصور، وذلك في أول ظهور لها بعد إعلانها مؤخراً تعافيها من فيروس كورونا، الذى أصيبت به خلال الآونة الأخيرة، حيث أكدت على شفاءها منه في وقت سابق، قبل أن تظهر خلال تلك الصور.



سلمى ابو ضيف

وكانت أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا، بعد أيام، من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر ستورى حسابها على "انستجرام"، "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس التى سألت عنى .. ابقوا آمنين".



سلمى ابو ضيف

كما سبق وأعلن النجم آسر ياسين عبر حسابه على "تويتر" هو الآخر، انتهاء فترة عزله الصحى، حيث قال فى تغريدة قصيرة، "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحى"، وذلك بعدما قضى عدة أيام فى العزل الصحى، لاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائى.



سلمى ابو ضيف

وكان آسر ياسين قد ظهر فى فيديو، يرصد يومياته بالعزل المنزلى بطريقته المختلفة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك جمهوره، بمقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة ركوب الدراجة، وعلق ساخرا "كورونا واحنا بنفسحها"، وذلك بعد ظهوره فى فيديو من داخل الجاكوزى، والذى علق عليه قائلا: "كورونا واحنا بنغليها".