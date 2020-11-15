شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنانة مها أحمد يكشف تعافيه من مرضه ويعلق "أنا سعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل مجدي كامل ابن الفنانة مها أحمد والفنان مجدى كامل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أول صورة له عقب تعافيه من مرضه الذى لم يفصح عنه، وأعلن عنه مؤخرا وكان غير قادر على الوصول لعلاج له، وكتب عادل تعليقًا مقتضبًا على الصورة، قال فيه: "أنا سعيد"، وقد نشر عادل، في أكتوبر الماضى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلنا شفاءه من مرضه الغامض.

وكتب عادل مجدى كامل: "جمعة مباركة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، الحمد الله دائما وأبدا على كل شيء، بعد تعب فتره كبيرة وأوحش إحساس حسيته في حياتي، وأصعب فترة عدت عليا في حياتي وعمري مقدر أنساها علشان خلتني أتعلم حاجات كتيرة جدا، وأعرف مين اللي يستاهل اديلوا عيني و مين اللي مكنش ينفع يبقي موجود في حياتي أصلا".