شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة أحمد اعتذرت عن "السفيرة عزيزة" ورشحت سعاد حسنى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، اليوم الأحد، بعيد ميلادها، الموافق 15 نوفمبر، والتي حققت نجاحا كبيرا من وسط نجمات جيلها وخطفت اهتمام محبى الفن والتمثيل، واستطاعت أن تتربع في قلوب عشاق السينما والدراما بسبب ملامحها الهادئة، حيث حرصت خلال مسيرتها الفنية على تقديم أدوار السيدة المصرية صاحبة المبادئ والأخلاق، التي ظهر أيضا من خلال أعمالها التي تجاوزت الـ 100 عمل فنى ما بين السينما والدراما.

وروت الفنانة سميرة أحمد خلال إحدى الندوات التي شهدت تكريمها، قائلة: "كان المفروض أعمل فيلم "السفيرة عزيزة" ومضيت عقده وأخدت عربون كمان ولكن وقتها كنت بصور فيلم "الخرساء"، وحسن الإمام رفض إنى أعمل أي عمل تانى وأتفرغ للخرساء فقط ووقتها رحت لمدرسة للصم والبكم".

وأضافت: "كان عبد العزيز فهمى يقول للمخرج حسن الإمام هاخدها منك ساعتين بس، ولكن قاله مقدرش لأنها لازم تتفرغ للعمل ده، فاعتذرت للأستاذ عبد العزيز فهمى، ورحت رشحت سعاد حسنى".