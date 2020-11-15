نصيحة أحلام لـ تامر حسنى بعد اخبار انفصاله عن بسمة بوسيل: روح لها وجيبها بيتها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة الإماراتية أحلام على توجيه نصيحة إلى النجم تامر حسني، في تغريدة على تويتر علقت بها على أخبار انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل التي ترددت طوال الساعات الماضية، حيث كتبت : "حرام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من اختك الكبيرة".



نصيحة أحلام

وكانت أخبار عديدة انتشرت طوال الساعات الماضية حول انفصال النجم تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، إلا أن الأخيرة فضلت بالأمس ومن خلال ستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام إرسال رسالة لمتابعيها، قالت فيها: "قل لشاتمك ومغتابك والمفترى عليك، سبحان من سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وانتشرت العديد من الأقاويل حول انفصال النجم تامر حسنى عن زوجته بسمة بوسيل، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، حيث إن الأمر لم يتجاوز اختلافا فى وجهات النظر بين الزوجين، وهذا ما يحدث كثيرا فى الوسط الفنى بسبب غيرةبعض زوجات الفنانين.

وعلم ”الخليج 365” أن صورا مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته بسمة بوسيل، وبدأ الخلاف القائم، وسط سعى عدد كبير من أصدقاء الزوجين لإنهائه الآن، حيث يتواجد أصدقاء مشتركون بين تامر وبسمة فى منزل كلاهما، لإنهاء الاختلاف القائم بين الزوجين، والأمور الآن فى طريقها للحل.

وفى سياق آخر، كان النجم تامر حسنى نشر عبر خاصية الاستورى على حسابه من خلال إنستجرام صورة معلقا عليها بكتابة: "قولني كلام تحتل المركز الـ27 على مستوى العالم".