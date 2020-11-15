محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة هالة صدقي، صورتين جديدتين لها من سقارة، بعد حضورها الإعلان عن الكشف الأثري الجديد صباح أمس السبت.
وكتبت في تعليقها على الصورة الأولى: "من أمام المعبد بالكمامة أهو، بس لما بنصور للأسف لازم نشيل الكمامة، ربنا يسترها على الجميع".
وفي الصورة الثانية، كتبت "سقارة أرض أجدادي، قلت افسحكم في الصحرا شوية لاني حسيت انكوا زهقتوا من البحر".
جدير بالذكر أن مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، شهد حضور الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي من سقارة: "أرض أجدادي وقلت أفسحكم في الصحرا شوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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