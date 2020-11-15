والدة ياسمين صبري أفضل سباحة بعد حصولها على 6 ميداليات ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت نسرين، والدة الممثلة ياسمين صبري، متابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها بعد حصولها على كأس أفضل سباحة في المسابقة الوطنية المصرية.

وعلقت على الصورة "اليوم حصلت على الكأس لأفضل سباح، بعد أن فزت بـ 6 ميداليات ذهبية وفضيتين وحطمت الأرقام القياسية في 100 متر و200 متر سباحة حرة".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "فرصة تانية" أمام هبة مجدي، نهال عنبر، محمود البزاوي، أحمد مجدي، إخراج مرقس عادل.