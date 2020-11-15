بعد أنباء انفصاله.. أحلام توجه نصيحة لتامر حسني.. وتعلق: من حقها تغار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على نبأ انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت أحلام: "حرام والله. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل. حرام ثماني سنين وأطفال. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها، واجعل الألسن تصمت. اسمع من أختك الكبيرة".

وتابعت في منشور آخر تعليقًا على ما يتردد بشأن غيرة بسمة على تامر من المعجبات، والتي تحدث عنها في لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة": "من حقها تغار؛ زوجي.. طبيعي أغار خصوصاً إذا فيه معجبة تقصد تؤذي مشاعرها".

جدير بالذكر أن الحساب الشخصي لبسمة بوسيل على موقع "إنستجرام" كان قد أعلن قبل يومين استعداد تامر وبسمة لإنهاء أوراق الطلاق.