إيرادات السبت.. "Honest thief" الثاني و"The Call" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 14 نوفمبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 32 ألفًا و959 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Honest thief" محققًا 32 ألفا و861 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم الجريمة "the call" محققًا 32 ألفًا و751 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم لفيلم "freaky" بعد تحقيقه 26 ألفًا و955 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 19 ألفًا و512 جنيها ، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Tenet" وحقق 17 ألفا و356 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "come away" وبلغ إيراده 15 ألفا و24 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 12 ألفا و736 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "trolls world tour" وحقق 10 آلاف و427 جنيها،

وفي المركز العاشر يأتي فيلم "The Doorman" محققًا 9 آلاف و70 جنيهًا.