القصة الكاملة لأزمة إليسا ونانسي عجرم.. وميريام فارس تدعم الأخيرة

أثارت الفنانة نانسي عجرم جدلًا واسعًا بعد توجيهها رسالة غامضة ترد خلاله على ما تم إعلانه مؤخرًا عنها خلال أحد القنوات أنها ليست الفنانة الأولى عربيًا بأرقام المتابعين، بالإضافة إلى أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرًا في العالم العربي ونسب اللقب إلى المطربة إليسا.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها خلال السطور التالية القصة الكاملة لأزمة المطربتان نانسي وإليسا:

وكتبت نانسي عبر حسابها على موقع التغريدات القصير "تويتر"، قائلة : " بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد

لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وتابعت : " إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة".

بينما كتبت المطربة إليسا قائلة : " خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط

الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

وأضافت، " يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

فيما حرصت المطربة ميريام فارس على دعم صديقتها نانسي قائلة : "عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان.. اقتباس التغريدة".

بينما كتبت إليسا في تدوينة عبر حسابها قائلة : "وفي عيون عشاقي أنا الأفضل".