التفاصيل الكاملة لمصالحة أصالة وأحلام.. والسبب إليسا

أثارت المطربة إليسا إعجاب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بعد طلبها من النجوم أصالة واحلام ان يتم التصالح بينهم، ما جعلها تتصدر موقع التغريدات القصير تويتر.

وكتبت إليسا في تدوينة عبر حسابها قائلة : "بحبكن كتير انتو التنين وبحب ترجعوا تتصالحوا"، فيما بادرت المطربة أصالة بالرد وقالت لأحلام : "ملكة الإحساس تطلب".

وترد احلام عليها قائلة : "اهديك احلا اغنيه اشتقت لك تحت المطر بس من

غير انغام ناقصين بس للعلم".

وأعلن فاهد مبارك نجل المطربة أحلام تصالح الثنائي قائلًا : " اهنيكم شباب وشبابات آداء جميل من الطرفين أصالة والوالده القلب أحلام يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب ، وبكذا نقدر تقول اقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا و بقوه".

وكانت علقت المطربة أصالة على رسالة فاهد مبارك

نجل المطربة أحلام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت أصالة في تدوينة عبر حسابها قائلة : "لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني".

وكان كتب فاهد مبارك نجل المطربة أحلام : "الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله ؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني".