تراند اليوم : إتفرج.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن علاقته بأولاده.. ابني احلي مني بكتير

كشف الفنان حسين فهمي علاقته مع أولاده رغم طلاقه من والدتهم، قائلا إن العلاقة بينهم قوية جدًا، ويتابعهم بشكل يومي، بما فيها الحياة الدراسية، لافتا إلى أن علاقة أبنائه “منة” و”محمود”، و”نائلة” قوية جدًا، رغم أن والدتهم ليست واحدة.

وأوضح أن أولاده يتدخلون في حياته بشكل نصائح وليست قرارات، وهذا طبيعي، مردفا: “بسمع كلامهم، مش بمعنى تنفيذ اللي بيقولوه لكن بسمع وأتناقش، وأحيان كتيرة باخد بآرائهم، لأنهم شباب ومنفتحين ويعرفوا حاجات أنا معرفهاش والعكس”.

وأشار إلى أنه تعلم بأن يكون واقعي عند رسم الأحلام الزوجية، لافتا إلى أنه كان يعيش في حلم جميل يبحث فيه عن والدته والأمومة والحب والعواطف والأحاسيس، ولكن اتضح عكس ما يحدث، حيث كان الطرف الآخر يبحث عن الماديات مقارنة بالإنسانيات، يمكن أن يكون سوء اختيار.

وأجاب على سؤال المذيعة باسم الشخصية التي يرغب في كتابة اسمها في سيرته، فرد عليها: “أمي”.



