شاهد.. ريهام سعيد ترد على تشبيهها بـ وفاء الكيلاني

رنا صلاح الدين - ردت الإعلامية ريهام سعيد، على تشبيه الجمهور لها بالإعلامية وفاء الكيلاني، خاصة بعد لوك شعرها الأخير التي ظهرت به في أحدث جلسة تصوير.

ونشرت ريهام صورة منقسمة إلى جزئين بينهما وبين وفاء، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" ابقي محظوظه و ليه الشرف اني اكون في نص جمالها".

وتابعت:"بس قعدت كتير افكر وجه المقارنه جت منين معرفتش . مفيش اي وجه شبه ولا في الملامح و المايكب ولا ستايل اللبس".

ريهام سعيد

وأضافت:"اكيد مش كل الي قص شهره هايبقي شبهها خصوصا ان شعرها طويل دلوقتي".

واختتمت حديثها قائلة:"علي العموم من بقكوا لباب السما . بالنسبه لي التعليق ده معناه اني احلويت اوي اوي . علي العموم شكرا علي رفع المعنويات ".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد خرجت عن صمتها الأسابيع الماضية لتؤكد أنها لا تهاجم النجمة التونسية درة، بعد زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وشاركت ريهام، جمهورها بفيديو تتحدث فيه عن هذا الموضوع، قائلة:"لكل ممثل وممثلة لو سمحتوا لو سمعتوا اي حاجة على لساني فيها هجوم انا مبهاجمش أى حد خالص من الوسط الفني، ودي مؤامرة من حد عايز يسوء علاقتي بالوسط اعتبارا منه ان الناس تكرهني وممثلش".

وأضافت:"أنا مجبتش سيرة درة، الصحفين بتشهر بيا، انا مجبتش سيرة حد، أنا إذا كنت اتكلمت بيبقى مساندة زي محمد رمضان ورانيا يوسف وبوسي مؤخرا.

وتابعت حديثها قائلة:"رسالة لكل ممثل وممثلة انا مبجبش سير حد وماليش دعوة بحد وأنا مش قاضي على حد .. درة انا متكلمتش عنك خالص انا مهاجمتكيش ماليش أن أنا اتكلم عنك، أنا واحدة متربية وجاية من بيت كويس أوي، انا ماليش اني اتدخل في حد بل بالعكس من الوسط قطعت في فروتي لما بقع في أزمة من غير ما يسمعوني، لكن انا بعامل ربنا".

وأكملت:"ألف مبروك يا درة ومتتهزيش أكيد انتي متضايقة عشان اتنكد عليكي تاني يوم فرحك، اتعلمي ان انتي تبقي قوية وثابتة واعرفي ان الناس مش بيتكلموا أو ينتقدوا إلا الناس المهمة".