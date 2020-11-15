تغريدة تثير الجدل لـ بسمة بوسيل بعد طلاقها من تامر حسني.. هل تراجعت؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني.

ويبدو أن الجدل ازداد أكثر بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تغريدة عبر تويتر لحساب يحمل اسم بسمة بوسيل، تكشف فيه عن تراجعها كالتالي:" كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف انه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله فى حياته وقت ضيقته".

بسمة بوسيل

وأضاف الحساب:"انا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسى عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلى زوجى واولادى -بسمه بوسيل"، وذلك مع نشر صور تجمعهما ببعض.

وخمن البعض بأن هذا الحساب غير رسمي ولا يخص بسمة بوسيل، خاصة أنها أعلنت انفصالها.

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت بسمة عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام:"لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

بسمة بوسيل

وتابعت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".