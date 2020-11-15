رنا صلاح الدين - روى الفنان المصري أحمد فلوكس معاناته مع السحر، لافتا إلى أن امرأة هي من قامت بعمل السحر له، لافتا إلى أن هذا السحر كان سبب طلاقه للفنانة هنا شيحة، وزواجه من هذه السيدة
فلوكس قال، خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة": "الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف وكانت بعد هنا شيحة، وكانت هي أحد أسباب طلاقي لهنا".
الفنان المصري أضاف: "أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف"
وتابع: "كان بيحصل حاجات غريبة، حاجات بتولع في البيت وأنا خلال الفترة دى كبرت فوق عمرى سنين، وكنت رياضي جدا بلعب جميع ألعاب الفنون القتالية، وأصبحت مش قادر أقوم من السرير".
وكشف أنه كان يحس بأشياء غريبة وبأنه مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكان يكسب الكثير من المال، ويفتح شركات لكنه لا يشعر باي سعادة، كما أنه كان لا يريد رؤية ابنه ووالده، وهذا شيء غريب.
وأكد أنه استطاع التخلص من هذا السحر عن طريق التقرب إلى الله بالصلاة وقراءة القرآن، مشيرا إلى أن هذه المرأة تجدد له السحر كل يوم، بدليل أنه لو ترك الصلاة يومين يجد نفسه لا يستطيع الحركة من السرير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد فلوكس يكشف: واحدة عملتلي سحر وكانت سبب طلاقي لهنا شيحة وخلتني اتجوزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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