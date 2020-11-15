تغريدة نجل أحلام تضع والدته في موقف محرج بسبب أصالة.. هل وقع الصلح بينهما؟

رنا صلاح الدين - يبدو أن "فاهد مبارك الهاجري" نجل النجمة الإماراتية أحلام، سيصلح العلاقات من جديد بين والدته والفنانة السورية أصالة نصري بعد الخلافات التي وقعت بينهما.

الحكاية بدأت عندما كتب فاهد تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر":"الحين أبي أفهم شئ كلكم مستغربين أني أحب أصالة؟، عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لاصالة أكتر مني".

فاهد مبارك

ومن جانب أصالة عبرت عن سعادتها حيث ردت قائلة:" لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني".

اصالة

وفاجأت أحلام، الجمهور بردها غير المتوقع قائلة:"لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني"، لترد أصالة:" منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي .. وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه.. وغير هيك اشتقت لّك .. يلّلي جنّنتي أهلي".

احلام واصالة