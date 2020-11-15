بعد تصالحهما.. أحلام لأصالة: الله يثبتك.. والأخيرة تتوعدها: بسّ شوفك وقولي لفاهد يقف بالنص

رنا صلاح الدين - بعد خلافات شديدة بينهما استمرت لفترة طويلة، تصالحت الفنانة الإماراتية أحلام مع الفنانة السورية أصالة، بعد تدوينة من نجل أحلام، أعرب خلالها عن حبه لأصالة.

الحكاية بدأت عندما كتب فاهد تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر":"الحين أبي أفهم شئ كلكم مستغربين أني أحب أصالة؟، عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لاصالة أكتر مني".

ومن جانب أصالة عبرت عن سعادتها حيث ردت قائلة:" لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني".

وفاجأت أحلام، الجمهور بردها غير المتوقع قائلة:"لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني"، لترد أصالة:" منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي .. وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه.. وغير هيك اشتقت لّك .. يلّلي جنّنتي أهلي".

أحلام ردت على كلام أصالة بالكشف عن مدى اشتياقها لها، كما عبرت عن رغبتها في إحياء أصالة زفاف أبنائها، حيث كتبت: "مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك".

واضافت: "وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه"، لتتوعدها أصالة مازحة: "ماشي بسّ شوفك رحّ ورجيكي ثباتي بسّ قولي لفاهد يوقف بالنّص".