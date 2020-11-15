نانسي عجرم تثير الجدل بتغريدات غامضة: بيفكروا إنه المهذب ما بيعرف يرد

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الجدل بتغريدات غامضة كتبتها، على حسابها الخاص على موقع "تويتر".
الفنانة اللبنانية كتبت: " فكروا إنه المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنه ما تعود ينزل لمستوى السخافات".
وأضافت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator.. نهاركن سعيد.. كله مصداقية".
جمهور الفنانة اللبنانية تسائلوا عن أسباب كتابتها لهذه التغريدات، ومن تقصد بها.
يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "إلى بيروت الأنثى" عبر أكثر من تطبيق موسيقي.
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