شاهد الفيديو المحذوف الذي تسبب في طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، انفصالها عن زوجها النجم تامر حسني، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل، خاصة أن القرار كان مفاجئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي حذفه تامر حسني من خلال خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهر من خلاله مع عددًا من المعجبات يغنون ويرقصون على أغنيته الجديدة "قولني كلام"، من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وذلك بعدما أعلنت بسمة انفصالها عنه.

ويبدو أن الفيديو هو سبب انفصال بسمة عن تامر، رغم قصة الحب التي جمعتهما أكثر من 8 سنوات، ولكن دافع الغيرة هو ما جعلها تتخذ هذا القرار.

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام:"لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

وتابعت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".