فيديو| أصالة تتذكر أوجاعها: "أصبت بشلل الأطفال".. وابنتها شام تبكي

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة السورية أصالة نصري، خلال الأيام الماضية على زيارة مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات، رفقة ابنتها شام الذهبي.

وتأثرت أصالة وتذكرت أوجاعها خلال تواجدها هناك، قائلة:"كان عندي شلل أطفال بعمر الخمس سنين".

ويبدو أن أصالة ليست الوحيدة التي تأثرت، ولكن ابنتها شام لم تتمالك نفسها وبكت عندما تحدثت عن والدتها خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي"، قائلة:"هي امي وبنتي واختي وصديقتي هي كل حاجة في بني آدم واحد، هي إنسانة وربتني اني أكون إنسانه وهي كتلة مشاعر بتحس وماشية باحساسها".

على جانب آخر حسمت الفنانة اصالة قرارها النهائي بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت أنها لن تتزوج مرة ثالثة.

الفنانة السورية أكدت أن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة قرار نهائي لا رجعة فيه، نافية أن تكون قد فقدت ثقتها في الرجال، حيث أكدت إن أصدقاءها كلهم رجال، وهي تحب الرجل صديقا وأخا ربما أكثر من النساء، كما أن الإنسان الذي يستأثر بأكبر حبها واحترامها وإجلالها رجل وهو والدها.

وكشفت أصالة أن العمل على إصدار ألبومها "لا تستسلم" كان منقذا لها في أصعب مراحل حياتها على الإطلاق،حيث كان ذلك في بداية انفصالها وأوج ألمها وصدمتها، فقد كانت تبحث عن الهروب بأي طريقة، وكان فنها وعملها أفضل هروب، لافتة إلى أن الألبوم أنقذها من الظروف الصعبة التي فضتها أزمة كورونا.