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رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري تامر حسني على حضور حفل أقيم في حديقة "زد بارك" بالشيخ زايد، مساء أمس، وذلك في أول ظهور له بعد إعلان زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل انفصالهما.
تامر حسني
تامر ظهر خلال الحفل برفقة عدد من نجوم الفن والمجتمع، منهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويسرا، ونيللي كريم، وبشرى، وشريف رمزي، وهنا شيحة، وياسمين رئيس، وغيرهم.
تامر حسني
وظهر مقطع فيديو لتامر حسني خلال الحفل، قام خلاله بتقديم عدد من أغانيه، وسط تفاعل الحضور.
وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".
تامر حسني
وتابعت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".
بسمة بوسيل
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. تامر حسني يتناسي أحزانه بالغناء في أول ظهور له بعد انفصاله عن بسمة بوسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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