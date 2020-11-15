أحلام لتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل: روح لها وجيبها بيتها اسمع من أختك الكبيرة

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن حزنها الشديد بعد سماعها خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل.

الفنانة الإماراتية كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "حرااام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمه بتجنن واشوفهم لايقين لبعض وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا".

وأضافت: "لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين واطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الالسن تصمت اسمع من اختك الكبيره".

وكانت بسمة بوسيل قد كتبت عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق".

وتابعت بسمة بوسيل: "لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".