لماذا ترتدي الملكة إليزابيث القفازات دائمًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف تقرير جديد لـ”express” أن الملكة إليزابيث سبقت العالم بالفعل من خلال التزامها منذ سنوات طويلة بارتداء القفازات عند خروجها في مهام عامة وبحضور الشعب البريطاني.
وأشار التقرير، إلى ان سبب ارتداء الملكة إليزابيث الثانية للقفازات عند الخروج هو تجنب التعرض للجراثيم لأنها تصافح المواطنين بيديها كثيرا.
ولفت الى انها ليست ملكة المملكة المتحدة فحسب، بل ملكة الكومنولث أيضا لذلك ليس لديها وقت للمرض.
وأكد التقرير أن الملكة لا ترتدي فقط أي نوع من القفازات، بل من شركة تصنيع القفازات الملكية كورنيليا جيمس. والقفازات مصنوعة إما من القطن الخالص بلمسة نهائية مصقولة من جلد الغزال أو من جيرسي سويسري أخف.
وتستخدم الملكة العلامة التجارية منذ شهر العسل في عام 1947 ويقدر انه قد صنع أكثر من 70 زوجا من القفازات الجديدة للملكة إليزابيث، وكل زوج من القفازات يستغرق نحو 45 دقيقة.
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