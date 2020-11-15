باراك أوباما يروي ذكرياته ومعاناة زوجته في البيت الأبيض

متابعة بتجــــــــــرد: قبل أيام من إصدارها لعموم الناس، كشف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعض النقاط التي تناولها في مذكراته عن فترة الرئاسة وتواجده في البيت الأبيض والتي من المقرر أن تصدر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

واكدت الصحف العالمية ان المذكرات المكونة من 768 صفحة بعنوان A Promised Land، تركز على زواجه وتأثير الحياة في البيت الأبيض على حياته الزوجية ومعاناة زوجته ميشال من الاحباط وكيف زادت ضغوط الرئاسة من عادة التدخين لديه، كما تسلط الضوء على بداية مسيرة أوباما السياسية حتى الفترة الأولى في البيت الأبيض.

وكتب أوباما: “على الرغم من نجاح ميشيل وشعبيتها الكبيرة، الا انها كانت تشعر دائماً بالتوتر كما لو كنا محصورين داخل جدران البيت، أو بسبب الطريقة التي تعرضت بسببها عائلتنا للتدقيق والهجمات، أو بسبب تعامل الأصدقاء مع دورها على أنه ثانوي من حيث الأهمية”.

وأضاف أنه كان يستلقي بجانب ميشيل في الظلام ويفكر في تلك الأيام التي شعر فيها أن حياتهم كانت خفيفة وكانت ابتسامتها أكثر ثباتا، وكان يشعر بالضيق عند التفكير في أن تلك الأيام قد لا تعود.

واعترف أوباما بأنه كان يدخن في بعض الأحيان حوالي 10 سجائر في اليوم، وكان يبحث ليلا عن مكان سري للتدخين. وأرجع في كتابه الفضل في الإقلاع عن التدخين إلى ابنته الكبرى ماليا.