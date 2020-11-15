متابعة بتجــــــــــرد: قبل أيام من إصدارها لعموم الناس، كشف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعض النقاط التي تناولها في مذكراته عن فترة الرئاسة وتواجده في البيت الأبيض والتي من المقرر أن تصدر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
واكدت الصحف العالمية ان المذكرات المكونة من 768 صفحة بعنوان A Promised Land، تركز على زواجه وتأثير الحياة في البيت الأبيض على حياته الزوجية ومعاناة زوجته ميشال من الاحباط وكيف زادت ضغوط الرئاسة من عادة التدخين لديه، كما تسلط الضوء على بداية مسيرة أوباما السياسية حتى الفترة الأولى في البيت الأبيض.
وكتب أوباما: “على الرغم من نجاح ميشيل وشعبيتها الكبيرة، الا انها كانت تشعر دائماً بالتوتر كما لو كنا محصورين داخل جدران البيت، أو بسبب الطريقة التي تعرضت بسببها عائلتنا للتدقيق والهجمات، أو بسبب تعامل الأصدقاء مع دورها على أنه ثانوي من حيث الأهمية”.
وأضاف أنه كان يستلقي بجانب ميشيل في الظلام ويفكر في تلك الأيام التي شعر فيها أن حياتهم كانت خفيفة وكانت ابتسامتها أكثر ثباتا، وكان يشعر بالضيق عند التفكير في أن تلك الأيام قد لا تعود.
واعترف أوباما بأنه كان يدخن في بعض الأحيان حوالي 10 سجائر في اليوم، وكان يبحث ليلا عن مكان سري للتدخين. وأرجع في كتابه الفضل في الإقلاع عن التدخين إلى ابنته الكبرى ماليا.
كانت هذه تفاصيل خبر باراك أوباما يروي ذكرياته ومعاناة زوجته في البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.