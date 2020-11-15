سمير غانم يكشف عن مشاريعه الفنية المقبلة.. هل يخوض سباق رمضان مع ابنته دنيا؟

متابعة الخليج 365: كشف النجم سمير غانم في حديثٍ حصري مع مجلة “روتانا”، عن مستقبل مسرحية “الزهر لما يلعب” مع الفنانة شيرين، وهي من إخراج الفنان طارق الإبياري.

وطمأن الفنان المصري الجمهور على صحته، وشكر كل من يطمئن عليه من الفنانين والمحبين.

هذا النجم الذي يعتبر صانع ابتسامات وضحكات ملايين المشاهدين العرب، في جميع دول الوطن العربي.

دخل إلى كل بيتٍ عربي من خلال عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي قدمها. فترك بصمةً بارزةً في تاريخ الكوميديا العربية، لا يمكن تجاهلها.

فماذا يحضر نجم الكوميديا للفترة المقبلة؟ تابعوا التفاصيل في الحوار الآتي.

المعجبون والمحبون يريدون الاطمئنان على صحة النجم سمير غانم؟

أنا الحمد لله بخير وفي صحةٍ جيدة، وأشكر كل من يسأل عني من الجمهور والفنانين والأصدقاء.

كيف تتعامل مع صحتك في ظل انتشار فيروس كورونا؟ وما هي نصيحتك للناس؟

أتعامل بحرصٍ شديد، وبالطبع أتخذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات للوقاية من هذا الوباء.

وأتمنى من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن نخاف على بعضنا البعض. كما أتمنى من الله أن يزول هذا الفيروس نهائياً.

ما هي الأعمال التي تحضر لها في الفترة المقبلة؟

إن شاء الله في القريب، أستكمل مسرحية “الزهر لما يلعب” مع الفنانة شيرين ومجموعةً من فناني الكوميديا. كما أنه من المحتمل أن أشارك في مسلسل في رمضان المقبل، مع ابنتي دنيا.

مسرحية “الزهر لما يعلب” يلعب بطولتها إلى جانب النجم الكبير سمير غانم، شيرين، رضا حامد، إيمان السيد، منير مكرم، طارق الإبياري، أيمن منصور، وإيمي طلعت زكريا.

وكانت آخر الأعمال المسرحية للنجم سمير غانم مسرحية “سيبوني أغني” مع النجمة شمس المصرية.

وقد شارك فيها الراحلان الكبيران طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.

وفي مناسبة حديث الفنان سمير غانم عن احتمال مشاركته في مسلسلٍ رمضاني مع ابنته دنيا، نذكر أن علاقته القوية مع أفراد عائلته، التي تعتبر عائلةً فنيةً بامتياز، كانت دائماً أحد أكثر الأمثلة الناجحة في الوسط الفني.