أحمد فلوكس يكشف للمرة الأولى السبب الحقيقي لطلاقه من هنا شيحة

متابعة بتجــــــــــــرد: في الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة، قال الفنان أحمد فلوكس إن أسوأ شيء حدث له في حياته كان تعرضه لأعمال السحر، وإنه يعتقد أن الشخص الذي عمل له السحر كانت له يد كبيرة في طلاقه من هنا شيحة.

وأضاف أنه كان يحس بأشياء غريبة وبأنه مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكان يكسب الكثير من المال، ويفتح شركات لكنه لا يشعر بشيء.

وتابع: “هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابني وأبويا”.

وشرح أحمد فلوكس أن الشخص المسؤول عن السحر “امرأة” كان على علاقة بها، كل حياتها أعمال وسحر، لكنه لم يكن مدركاً لكل ذلك، وبحمد الله وبالتقرب إليه تخلص من السحر، لأنه كان بعيداً عن الله.

وأضاف فلوكس أن تلك الشخصية تجدد له السحر كل يوم، وهو قادر عليها بفضل الله، وأنه تعرض لأذى كثير بسبب السحر، وبقي أياما لا يستطيع الكلام.