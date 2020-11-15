ابنة أحمد زاهر تصدم والدها باعتراف غريب.. هذا رد فعله

متابعة بتجـــــــــــــرد: في مقطع فيديو عفوي نشراه على مواقع التواصل الإجتماعي، مازحت الفنانة ليلى والدها النجم أحمد زاهر وأخبرته بأنها أجرت عملية تجميل في وجهها وغيرت شكلها.

وشاركت ليلى المقطغ عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وظهرت تقول لوالدها بعفوية: “بابي أنا روحت نفخت شفايفي وعملت مناخيري”، ليرد عليها بطرافة: “الله حلوين أوي.. هبل طبعا مفيش الكلام ده”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف واثنوا على علاقة الصداقة التي تجمع النجم المصري ببناته، لافتين الى ان الفنانة الشابة في غاية الجمال ولا تحتاج لأي تجميل.

من جهة ثانية، روج زاهر من خلال صورة وهو يجلس على سلم الطائرة لمسلسله جديد، وعلق قائلا: “مسلسل لؤلؤ قريبا.. يا رب التوفيق من عندك”.

ويشاركه في بطولته مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد مهران.