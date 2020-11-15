فيديو عائلي جديد لـ أحمد الفيشاوي مع إبنة زوجته يعرضه للانتقاد

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على “إنستغرام”، فيديو طريفاً جمعه بالابنة الصغرى لزوجته ندى الكامل “كاندي”، حفل بالعديد من اللقطات والمشاهد التمثيلية بينهما، فضلا عن لقطات طريفة في أحد الملاهي.

وبمجرد نشر الفيديو أخذ عدد كبير من متابعيه يسألونه عن ابنته ولماذا لا يتعامل معها بهذه الطريقة، وهو الأمر الذي دائماً يتكرر مع كل صوة أو مقطع فيديو ينشره الفيشاوي مع بنات زوجته.

يذكر أن محكمة الخليفة قد حكمت برفض دعوى المطالبة بالمصاريف الدراسية للينا أحمد الفيشاوي التي تقدم بها الفيشاوي.

وكشف دفاع الفيشاوي أن الدعوى كانت قائمة على صدور حكم سابق من المحكمة بأن الأب غير ملزم بهذا النوع من التعليم لأنه مخالف لتعاليم الدين الإسلامي لأنها مدرسة رقص.

كما أن رفع الدعوى من غير ذي صفة، لأن الجدة للأم التي صدر لها حكم بضم الصغيرة هنا في مصر لم تنفذه ولم تحصل على حكم بالولاية التعليمية. كما امتنعت الجدة للأم عمداً عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر للأب برؤية ابنته.

يذكر أن الفيشاوي ينتظر عرض فيلمين انتهى بالفعل من تصويرهما، الأول “أشباح أوروبا” مع هيفاء وهبي والثاني “30 مارس” من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني. بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم.