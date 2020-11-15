حسين فهمي يكشف سر حياته: "أستخدم سكاتة أطفال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري حسين فهمي عن سر غريب في حياته، حيث يحمل منذ سنوات طويلة قلادة على شكل "سكاتة أطفال" ويستخدمها حتى الآن.

وقال حسين فهمي خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، بفضائية "DMC" المصرية، إنه يضع القلادة في فمه عندما يشعر بحاجتة إلى الحنان.

وأضاف أنه يضع تلك القلادة في رقبتة بسبب معاناته من "عقدة حنان" لأنه ينقصه الحنان، بعد كل الذين دخلوا حياته، وهو يرغب دائما في "الحنية".





وكشف حسين فهمي عن تفاصيل كثيرة حول نشأته وعلاقته بوالديه قائلا: "عمري ما تعرضت للضرب من والدتي، وكان العقاب هو الحرمان من الذهاب إلى النادي والسينما والحمد لله أهلي ربوني كويس".

وتابع قائلا:"كنا أسرة متماسكة وكان فى حب كبير يجمع بين والدي ووالدتي طول الوقت".

وأضاف: "ميعاد الغداء كان مقدسا عندنا بوجود كل أفراد الأسرة، وكان هناك احترام للمرأة في بيتنا وأحببت المرأة من خلال والدتي، لكنها كانت متسلطة، وتمنت أن أدرس الحقوق، ووالدى كان رقيقا".

يذكر أن آخر أعمال حسين فهمي على شاشة السينما كان فيلم "الكويسين" وشاركه البطولة شيرين رضا، وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، وتارة عماد، وأسماء أبواليزيد، وعمرو وهبة، وجيلان علاء، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.